DE LUCA A NAPOLI INCONTRA IL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Per la prima volta dopo 8 anni di permanenza a Napoli, in qualità di Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca prenderà parte alla riunione dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Dopo anni nei quali De Luca è stato presente solo alle riunioni di maggioranza, che prevedono la partecipazione non solo del Pd ma anche dei partiti e delle civiche che fanno parte dell’alleanze di Governo, la decisione di andare a presidiare un territorio che, nelle prossime settimane, potrebbe iniziare a diventare minato, con le sirene della Segreteria Nazionale di Elly Schlein che potrebbero ammaliare qualche esponente attuale del Pd in Consiglio Regionale, forse non molto contento del rapporto tra Partito e Presidenza della Regione. Non è un caso, quindi, la scelta di De Luca che si appresta, nelle prossime settimane, a sferrare l’ennesimo attacco ai vertici nazionali del suo partito, con la presentazione del libro, in giro per l’Italia, parlando delle nefandezze nella gestione del Pd.

