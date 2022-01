DE LUCA A ROMA PER IL VOTO QUIRINALE, SALTA LA DIRETTA E SCOPPIANO LE POLEMICHE

Vincenzo De Luca, impegnato a Roma, quale Grande Elettore, per il voto per il Presidente della Repubblica, ha “steccato” l’appuntamento con la consueta diretta del venerdi’, appuntamento fisso del calendario politico della Regione. E non sono mancate le polemiche.

“Nuova tappa del delirio di onnipotenza di Vincenzo De Luca che, attraverso i canali istituzionali della Regione Campania, ha annunciato la mancata diretta Facebook del venerdì. Manco si fosse trattato della conferenza a reti unificate del Presidente degli Stati Uniti”. Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.