SALERNO. RINO AVELLA FA L’ASSESSORE ALLO SPORT ANCHE SENZA DELEGHE

La palma per il Presidente di Commissione piu’ attivo, in assoluto, Rino Avella l’ha già conquistata perchè, alla guida della Commissione Sport, sta facendo qualcosa di molto simile ad un assessore allo sport, pur non avendo ricevuto, formalmente, dal Sindaco Napoli le apposite deleghe. Prima la questione della Piscina Vitale, oggi quella del Palatulimieri: una particolare vivacità amministrativa che, nelle stanze del secondo piano di Palazzo di Città, sta facendo storcere piu’ di qualche naso. Avella, eletto all’interno della lista del Partito Socialista Italiano, alle spalle dell’attuale assessore comunale all’ambiente Massimiliano Natella, punta a qualcosa di piu’ importante ? E’ vero che la delega allo sport non è stata ancora assegnata e, quindi, lascia spazio alle iniziative dei singoli consiglieri comunali, ma, forse, non si tratta di un impegno molto piu’ allargato rispetto al solito ? I nasi, intanto, continuano a storcersi…

