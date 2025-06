DE LUCA-CALDORO, BOTTA E RISPOSTA SULLA SANITA’ IN REGIONE CAMPANIA

“Non è che non ha lasciato debiti, non ha lasciato niente”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto all’Università di Salerno ad un giornalista che gli chiedeva una replica a Stefano Caldoro in merito alla polemica sui debiti nel settore della sanità.

“Risanamento della Sanità, da 870 milioni di disavanzo a 150 milioni di avanzo; 110% di spesa dei fondi europei: migliore performance in Europa; grande progetto depurazione: il più rilevante in Ue. Su sanità, ambiente e condizioni di vita significative prestazioni migliorative nei confronti delle Regioni europee. Sulle grandi Infrastrutture basta ricordare tra le tante, la chiusura dell’anello della metro 1 e l’alta capacità Napoli Bari. Su ricerca e imprese la creazione dei quattro distretti di ricerca e innovazione su Automotive, aerospaziale, materiali e agroindustria”. Così Stefano Caldoro sulle recenti dichiarazioni di De Luca in merito alle polemiche sui debiti nel settore della sanità. “Questo solo per ricordare alcune delle azioni più rilevanti realizzate una giunta di altissima professionalità. Rispetto all’attuale è ‘un sei a zero’! Se si cercano le fonti, consiglio di leggere dati Eurostat, Ragioneria dello Stato, Ministero della Salute, Commissione Europea. Capisco invece che sarà difficile fare un raffronto con i dieci anni della amministrazione del centrosinistra a guida De Luca. Qualsiasi sforzo si fa – conclude Caldoro – non viene in mente nulla di significativo. Tranne teatro e polemiche!”