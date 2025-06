TERZO MANDATO. FORZA ITALIA POSSIBILISTA MA CHIEDE UNA CONTROPARTITA POLITICA

“Chi oggi rivendica qualcosa che non è previsto nel programma di governo, come nel caso del Terzo Mandato, dovrà accettare anche le richieste di Forza Italia, che finora sono rimaste escluse dall’agenda”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Capiremo quanto la Lega tenga davvero alla riconferma dei suoi presidenti – prosegue – dalla disponibilità a sostenere anche le nostre proposte. Se si apre un passaggio fuori dal patto iniziale, è giusto che si discuta anche di ciò che Forza Italia ritiene essenziale”. “Non ci interessano le future candidature per le elezioni comunali del 2027 – sottolinea – ma impegni concreti, approvabili subito, negli stessi tempi della norma sul Terzo Mandato”. “È bene dirlo chiaramente – conclude il leader degli azzurri campani – che, in caso di approvazione, Forza Italia sarebbe il partito a pagare il prezzo politico più alto in Puglia e in Campania”.

Share on: WhatsApp