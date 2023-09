DE LUCA CI RIPROVA CON IL COVID: PRONTO SOCCORSO E SCUOLE NEL MIRINO

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca prova a riaccendere il suo lanciafiamme anti covid e dinanzi all’aumento del numero dei casi prepara alcuni provvedimenti che riguardano la Sanità ed il mondo della scuola. Mentre il Governo ha stabilito l’obbligo del tampone per chi accede con sintomi all’interno delle strutture ospedaliere, la Regione Campania è pronta, con una propria ordinanza, a rendere obbligatorio il tampone per chiunque acceda al Pronto Soccorso, dimenticando che la norma nazionale per gli asintomatici non prevede alcun tipo di obbligo. Poi le scuole che, tra quale giorno, riapriranno i battenti in Campania e che sono state sempre un cavallo di battaglia per il Presidente De Luca: allo studio c’è un provvedimento per la distribuzione di mascherine, per chi ne volesse fare uso, ma anche per evitare gli assembramenti in occasione degli orari di entrate ed uscita degli studenti.

