GIUSEPPE CONTE DIFENDE IL SUPERBONUS: “UNA CAMPAGNA VIGLIACCA DEL GOVERNO”

Quella del governo sul Superbonus “è una campagna vigliacca per mascherare i propri fallimenti. Non c’è alcun buco nel bilancio dello Stato, piuttosto c’è nel portafogli degli italiani a causa del caro vita e Meloni fa da spettatrice”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera. “Il nemico allora – prosegue – diventa il superbonus che è stato decisivo per far salire il Pil dell’11 per cento in due anni e ha creato un milione di posti di lavoro. Gli stessi partiti di questa maggioranza hanno promosso proroghe ed estensioni di questo strumento”.

