DE LUCA CONTRO IL VOTO AD OTTOBRE: “UNA VERGOGNA, SI CALPESTA IL MONDO DELLA SCUOLA”

“Contro la decisione del Governo di far votare per le Comunali ad Ottobre, quando la scuola sarà aperta, nessuno presenta un ricorso al Tar, nessuno si indigna, è una vergogna”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdi’, attacca a muso duro il Governo Draghi ed in modo particolare il Ministro Lamorgese per la scelta della data per il voto amministrativo.

“La migliore data”, continua De Luca, “sarebbe stata quella dell’ultima decade di giugno e della prima di luglio, quando non ci sono preoccupazioni per il mondo della scuola”.