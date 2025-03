DE LUCA CONTRO ROMA: “IO LAVORO OGNI GIORNO, I PARLAMENTARI A ROMA NON FANNO UN CA@@O”

“Scusate per la tosse, ma ho una tracheite che non riesco a curare dovendo parlare ininterrottamente tutti i giorni per difendere gli interessi della Campania, perché diversamente dai parlamentari che stanno a Roma e non fanno un c… io devo continuare a lavorare tutti i giorni”. Lo ha detto, con un po’ di ironia, il governatore della Campania Vincenzo De Luca inaugurando il campo pozzi di San Salvatore Telesino, nel beneventano, spiegando le difficoltà per progettare e realizzare le opere, dovendo lottare quotidianamente “da soli” contro la burocrazia.

Share on: WhatsApp