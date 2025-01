DE LUCA CONVOCA A NAPOLI I FEDELISSIMI ED I PARTITI DELLA COALIZIONE DELLE ELEZIONI 2020

Giovedi’ a Napoli è stata convocata una prima riunione in vista della scadenza delle prossime elezioni Regionali di Novembre 2025: il Presidente della Regione Vincenzo De Luca incontrerà tutti i consiglieri regionali di maggioranza ed anche i responsabili dei partiti che hanno composto la coalizione vincente del 2020. Un primo confronto con chi – al momento e stando alle dichiarazioni dello stesso De Luca – dovrebbe affrontare la prossima campagna elettorale al suo fianco, in attesa, ovviamente, della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità o meno della Legge Regionale sul Terzo Mandato.

Una prima conta degli uomini e delle donne sulle quali De Luca potrà contare non solo per la campagna elettorale ma anche per una trattativa da portare avanti con il Partito Democratico e con il Movimento 5 Stelle che, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra, hanno dichiarato la contrarietà ad ogni terzo mandato e la necessità di trovare un nome che vada oltre De Luca.