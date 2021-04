DE LUCA E LE SCUOLE: LA PUGLIA, QUESTA VOLTA, HA ANTICIPATO LA CAMPANIA

La Regione Puglia, almeno questa volta, ha anticipato la Regione Campania: l’ordinanza del Presidente Michele Emiliano, emanata nella serata di Pasqua, ha spiazzato un po’ tutti, a cominciare dal Governo. Tutto è nelle mani delle famiglie che, con una comunicazione alle scuole dei figli, potranno optare, dal 7 al 30 aprile, per una didattica a distanza o, invece, per una in presenza. Emiliano batte sul tempo De Luca ? Forse il Presidente della Regione avrebbe adottato una ordinanza simile, ma arrivare secondi all’obiettivo non rientra nelle caratteristiche di De Luca che, a questo punto, potrebbe anche andare oltre.

