DE LUCA E NAPOLI: UNA PIAZZA PER VINCERE LE ELEZIONI ED ALLONTANARE L’INCUBO BALLOTTAGGIO

C’era una volta il lungo elenco delle opere che venivano consegnate o inaugurate in occasione di San Matteo.

C’era una volta una lunga serie di tagli del nastro e di aperture di cantieri per la campagna elettorale.

C’era una volta ma adesso non c’è piu’ ed allora per San Matteo 2021 e per la calda campagna elettorale per le Comunali 2021, al di là delle opere annunciate e a venire nei prossimi anni, di concreto c’è Piazza della Libertà, l’opera pubblica iconica per tutta l’attività amministrativa a Salerno di Vincenzo De Luca che, mettendosi di fianco il sindaco uscente e candidato Vincenzo Napoli, punta a vincere le elezioni comunali al primo turno, allontanando l’incubo del ballottaggio.

Un’opera attesa, raccontata come il piu’ grande intervento degli ultimi 20 anni, la Piazza dove oggi ha fatto capolino la politica (solo di maggioranza) ma dove domani, 21 Settembre, sarà la volta dei Santi, guidati, chiaramente, dal Santo Patrono San Matteo.

Una Piazza per la politica, la stessa Piazza per la Chiesa: a distanza di poche ore, perchè senza la tradizionale processione tra le strade del centro di Salerno, l’unico momento religioso sarà quello di Piazza della Libertà.