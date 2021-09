ENRICO LETTA A NAPOLI CON MANFREDI MENTRE DE LUCA A SALERNO INAUGURA LA PIAZZA

Chissà se si tratta di una scelta precisa del giorno e dell’orario o se, invece, è tutto frutto del caso: oggi a Napoli, per sostenere la candidatura alla carica di Sindaco di Gaetano Manfredi è arrivato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta ma, nel comune partenopeo, è stato evitato l’incrocio tra il segretario DEM ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Proprio allo stesso orario, o quasi, De Luca era in Piazza della Libertà per l’inaugurazione dell’opera attesa da anni, che, sicuramente, è l’evento piu’ importante della campagna elettorale per le Comunali 2021 di Salerno. Letta, intanto, da Napoli, si è affrettato a precisare che le Comunali 2021 non avranno alcun impatto sulla tenuta del Governo.

“Le comunali non avranno nessun impatto sul Governo, né sul quadro politico”.

Lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta, rispondendo alla domanda di un giornalista a Napoli, dove è in tour elettorale . “Sono elezioni che avranno impatto sulle città, e vanno interpretate come tali. Agli elettori – ha aggiunto Letta – noi chiediamo di pensare a quale sarà il miglior sindaco e il miglior presidente di Regione”.