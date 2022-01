DE LUCA E’ PRONTO CON L’ORDINANZA DAD? OGGI L’ANNUNCIO, DOMANI LA PUBBLICAZIONE

Oggi pomeriggio, venerdi’, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca dovrebbe annunciare l’emanazione dell’ordinanza DAD per il mondo della scuola in Campania: da verificare la durata, che potrebbe inizialmente essere inferiore ai 20 giorni, e, soprattutto, la copertura, ovvero quali classi andrà ad interessare. Venerdì, dunque, l’annuncio e sabato la pubblicazione con il chiaro intento di ritardare eventuali ricorsi giudiziari contro la sua decisione, almeno fino all’inizio della settimana. De Luca insieme al passaggio alla DAD per le scuole della Campania, dovrebbe annunciare anche una campagna di vaccinazione speciale, destinata alla popolazione scolastica, da mettere in campo nelle prossime due settimane.

Share on: WhatsApp