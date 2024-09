DE LUCA E RENZI, INSIEME A NAPOLI. E IL GOVERNATORE SI CANDIDA: “ACCOGLIAMO CHI CONDIVIDE IL NOSTRO PROGRAMMA”

Altro che passo indietro, altro che pausa di riflessione. Vincenzo De Luca, questa mattina a Napoli, insieme a Matteo Renzi, per un incontro sull’autonomia differenziata, rilancia la sua candidatura per il terzo mandato, lanciando messaggi neppure tanto subliminali al Partito Democratico di Elly Schlein.

L’ipotesi di un’ampia alleanza in Campania in occasione delle prossime elezioni regionali? “Noi in Campania abbiamo già una maggioranza larghissima. Noi siamo aperti, ognuno poi decide autonomamente come collocarsi”. Questo il ragionamento di Vincenzo DE LUCA, presidente della Regione Campania, partecipando a una iniziativa a Napoli, con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sull’autonomia differenziata. “Noi abbiamo aperto la coalizione a tutti, sulla base del nostro programma ovviamente. Così succederà per il futuro: chi condivide il programma è benvenuto, saluteremo amichevolmente – afferma il governatore – chi non lo condivide”.