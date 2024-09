AGGRESSIONE CONTRO MEDICI DI MELITO. MARTA SCHIFONE (FDI): “UN ATTO VILE”

“Apprendiamo con indignazione e sgomento da organi di stampa l’ennesimo episodio di aggressione ai danni di operatori sanitari, questa volta a Melito di Napoli. A nome del dipartimento Professioni e di Fratelli d’Italia esprimo tutta la solidarietà e la vicinanza nei confronti di questi medici , che hanno subito un atto tanto vile, quanto grave. Assistiamo ad una escalation di violenza inaccettabile, un vero e proprio bollettino di guerra, un fenomeno che non accenna a diminuire da molti anni”. Lo dichiara Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Professioni del partito. “Un’emergenza culturale, oltre che sociale, contro la quale ci battiamo da sempre, sin dai tempi in cui sedevamo nei banchi dell’opposizione. Questo esecutivo ha affrontato da subito il tema, mettendo in campo numerosi provvedimenti per il contrasto alle aggressioni sul personale sanitario. Lavorando sull’inasprimento delle pene, e puntando già nel decreto bollette, sulla introduzione della procedibilità di ufficio, meccanismo che solleva le vittime dal peso della denuncia degli aggressori. Il Ministro Schillaci ha annunciato la volontà di inserimento di una norma che preveda l’arresto in flagranza di reato ed altre misure urgenti da approvare. Lo Stato è chiamato a difendere chi operando per il diritto alla salute difende lo Stato stesso. Questa battaglia di civiltà e di giustizia vogliamo condurla fino in fondo e vogliamo condurla a fianco dei camici bianchi italiani. Per dire che chi aggredisce un medico aggredisce se stesso, e che difendiamo chi difende la nostra salute”, conclude.

Share on: WhatsApp