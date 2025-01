DE LUCA, LA VIGILE ATTESA DELLA SCELTA DEL GOVERNO: E SALTA ANCHE LA DIRETTA SUI SOCIAL

E’ una vigile attesa quella che il Presidente della Regione Vincenzo De Luca sta vivendo, in questi giorni, prima di conoscere la decisione ufficiale del Governo sulla Legge Regionale per il Terzo Mandato. Il Consiglio dei Ministri, originariamente previsto per il 3 Gennaio, si dovrebbe tenere martedi’ 7 gennaio, al termine delle Festività Natalizie e, comunque, nei termini di legge per l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale. In vigile attesa, insieme a De Luca, anche tutti i Consiglieri Regionali in carica, tanto di maggioranza quanto di opposizione, come anche gli aspiranti consiglieri che attendono notizie certe prima di fare scelte definitive e di avviare la macchina della campagna elettorale. Intanto, il Presidente della Regione Campania ha saltato il consueto appuntamento del Venerdi’ con la sua diretta via social che dovrebbe tornare a partire dalla prossima settimana, quando il quadro politico dovrebbe essere piu’ chiaro e definito.

Share on: WhatsApp