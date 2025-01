PROVINCIA DI SALERNO. IL VICE PRESIDENTE GUZZO ASSEGNA LE DELEGHE AI CONSIGLIERI LUONGO E NAPOLIELLO

Anche i Consiglieri Provinciali di maggioranza Luongo (Partito Democratico) e Napoliello (Italia Viva) hanno ricevuto le loro deleghe: a firmare i decreti, nella serata di oggi, il Vice Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo che ha affidato la delega ai trasporti al Consigliere Provinciale Napoliello e quella ad Agricoltura e Foreste al Consigliere Provinciale Luongo.

Si completa, in questo modo, la squadra di Governo a Palazzo Sant’Agostino che, dopo la sospensione di Franco Alfieri, non ha mai fermato la propria attività amministrativa. Per Giovanni Guzzo si tratta di un primo atto di natura politica vera e propria dopo il subingresso nella posizione dell’ex Presidente Franco Alfieri.