DE LUCA LANCIA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PER LA PACE: CESSATE IL FUOCO

Il messaggio è chiaro e forte: Cessate il fuoco. E’ questo lo slogan che Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha scelto per la controversa e criticata manifestazione di piazza, in programma per il 28 Ottobre a Napoli, per stoppare le armi in Ucraina. Nel manifesto, con il quale si annuncia l’evento che inizierà a partire dalle 10:30 di venerdi’ 28 Ottobre in Piazza Plebiscito, si fa riferimento all’atomica, a Putin e poi anche un richiamo alle difficoltà economiche, provocate dal conflitto con un appello a salvare le imprese ed aiutare le famiglie.

Share on: WhatsApp