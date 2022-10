PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE VERSO DIREZIONE EDA, CAMBI PER DELEGHE CONSIGLIERI

Archiviata la sua esperienza alla guida della Provincia di Salerno, per Michele Strianese, oramai ex Presidente della Provincia, dopo l’indicazione da parte del Partito Democratico del nome di Franco Alfieri, si spalancano le porte della Direzione Generale dell’Eda, l’Ente d’Ambito che si occupa della gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti. Una sorta di buona uscita politica per il Sindaco di San Valentino Torio che non ha, di certo, preso bene la decisione che gli è stata comunicata, qualche giorno fa, dai vertici del Partito Democratico della Provincia di Salerno. Le novità, pero’, con l’arrivo di Alfieri a Palazzo Sant’Agostino potrebbero non finire qui: si parla, già da ora, con insistenza, di un rimpasto delle deleghe affidate da Strianese nel mese di gennaio di quest’anno; potrebbe davvero cambiare tutto, a cominciare dai ruoli apicali che oggi occupano i consiglieri provinciali di maggioranza.

