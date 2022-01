DE LUCA NON SFIDA DRAGHI MA CON IL GOVERNO CONTE ANDAVA SEMPRE CONTRO

Sulla scuola da riaprire a fine gennaio 2022 De Luca si è giocato l’ennesima carta di una visibilità nazionale, finendo contro il muro del Governo Draghi che, insieme al Ministro Bianchi, ha letteralmente bocciato la proposta del Presidente della Regione Campania. De Luca contro i Governi, e mica è una novità. Anzi, pero’ qualcosa cambia a seconda di chi si ha dinanzi: quando a Palazzo Chigi c’era l’avvocato Giuseppe Conte, in Campania vigeva un diritto tutto diverso rispetto a quello nazionale, con ordinanze su ordinanze (oltre 100 nel primo anno di pandemia) che riportavano decisioni diverse se non opposte a quelle che venivano stabilite a Roma. Con Draghi non è cambiata la forma (leggi, pure, critiche su critiche), ma la sostanza sì: a Palazzo Santa Lucia, oggi, si scrive meno rispetto alla primavera del 2020, molte dichiarazioni ma poche ordinanze. Insomma, esistono due versioni di De Luca anti governativo: quello del Governo Conte e quello del Governo Draghi.

agendapolitica@libero.it