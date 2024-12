DE LUCA ORA SNOBBA IL REFERENDUM SU AUTONOMIA: “UNA COSA CHE NON MI APPASSIONA”

Dopo essere stato tra i promotori della raccolta delle firme sul territorio del Sud Italia, dopo aver approvato, in Consiglio Regionale, la delibera con la quale veniva impugnata la legge per l’Autonomia Differenziata dinanzi alla Corte Costituzionale, adesso De Luca, evidentemente preoccupato dalla difficoltà di raggiungere il quorum, snobba il referendum per l’abrogazione della legge Calderoli.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato il tema del referendum sull’autonomia regionale, esprimendo una posizione pragmatica e distaccata dalle battaglie ideologiche. Durante il suo intervento, De Luca ha proposto un approccio pratico per affrontare i problemi di burocrazia e inefficienza, sottolineando l’importanza di preservare l’unità nazionale.