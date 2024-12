ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “NOSTRO PARTITO SARA’ DECISIVO ALLE REGIONALI PER VITTORIA CENTRO DESTRA”

“Con Antonio Tajani e con il nostro Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, Forza Italia in Campania continua a crescere non solo tra gli amministratori locali ma anche tra i cittadini che vedono nel nostro partito una forza politica moderata, ma allo stesso tempo efficace e concreta”. Rossella Sessa, già Parlamentare di Forza Italia, oggi responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità in Campania, guarda con grande fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali.

“Per le Regionali Forza Italia, in Campania, reciterà un ruolo da protagonista e sono certa che il Centro Destra tornerà al governo della Regione proprio grazie al contributo fondamentale del nostro partito. Dalla riunione del Consiglio Nazionale di Forza Italia, a Roma, è arrivato proprio questo messaggio: siamo indispensabili e fondamentali all’interno della coalizione di Centro Destra, proprio perchè capaci di dialogare con quel mondo moderato e cattolico, sempre decisivo in ogni tornata elettorale”