REGIONALI 2025. ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “DOBBIAMO VINCERE, NO A GUERRA DI BANDIERINE”

Forza Italia rivendicherà la candidatura per la Campania? “Io credo che dobbiamo vincere, non dobbiamo fare una guerra di bandierine. Noi dobbiamo scegliere in tutte le regioni dove si andrà a votare il candidato più forte. Non è una questione di partito, è una questione di candidatura. Noi mettiamo sul tavolo tanti nomi, compresi quelli di candidati civici. In Campania io credo che la scelta migliore sarebbe quella di trovare un candidato civico di area che possa veramente governare nel modo migliore una regione travagliata”. Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a ’24 Mattino’ su Radio24

