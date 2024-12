DISSERVI TRASPORTO PUBBLICO EAV. IL M5S CHIEDE A DE LUCA DI RIMUOVERE I VERTICI DELL’AZIENDA

“Se la Circumvesuviana è il simbolo della cattiva gestione di Eav, ora anche i bus contribuiscono a peggiorare la reputazione aziendale. Come riferito dai comitati, da giorni ormai non si ha traccia dei bus Eav sulle strade della provincia di Napoli. Da Baiano, Saviano, Sorrento, Ottaviano, Comiziano, Terzigno arrivano segnalazioni di cittadini lasciati alla fermata senza bus e senza informazioni. Bus che, oltre alle corse di linea, dovrebbero coprire anche le corse integrative o sostitutive delle linee ferroviarie della Circumvesuviana. Senza alcun preavviso in alcune giornate il servizio è stato ridotto del 60%, causando disagi a migliaia di pendolari. L’azienda, con un comunicato, ha scaricato le responsabilità sul personale, riferendo che i nuovi turni di lavoro stanno producendo un incremento degli episodi di malattia del personale e la segnalazione di pretestuose anomalie sugli autobus”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che sul tema ha depositato un’interrogazione regionale.

