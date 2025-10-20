DE LUCA SPOSTA FICO DALLA SCENA: “SANITA’, PRONTO A CONFRONTO CON IL CENTRO DESTRA”

Fatti piu’ in là: Vincenzo De Luca sposta Roberto Fico dal palcoscenico della campagna elettorale per le Regionali in Campania e si propone per un confronto pubblico con il candidato del Centro Destra Edmondo Cirielli sul tema della sanità. E, lo stesso De Luca, non esclude neppure di candidarsi al Consiglio Regionale.

“Sono a disposizione a fare un dibattito sulla sanità in Campania con chiunque, candidati, membri del Governo, ministri, sottoministri, per dire quello che abbiamo ereditato e il sangue che abbiamo buttato per dieci anni”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la cerimonia della posa della prima pietra nel cantiere dell’ospedale di comunità a Pomigliano d’Arco (Napoli).

“Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro che io controllo, seguo. Ma potete immaginare che prendo 10 anni di vita e li butto al mare?”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione dell’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco (Napoli), rispondendo a chi gli chiedeva se si candiderà per il Consiglio regionale campano alle prossime elezioni.