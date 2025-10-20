NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “SOSTEGNO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLI NEGLI AFFITTI”

“L’amministrazione di Nocera Inferiore ha pubblicato l’avviso per accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, una misura di sostegno economico rivolta ai cittadini che, per difficoltà indipendenti dalla propria volontà, non riescono temporaneamente a pagare il canone di locazione. Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, che conferma la nostra attenzione verso chi vive momenti di fragilità.”
Lo scrive il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.
Nocera Inferiore è una città che non lascia indietro nessuno.
Scadenza domande: 31 dicembre 2025
Invia la domanda via PEC a: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it
Oppure consegnala a mano all’Ufficio Protocollo (Via Libroia, 1)