DE LUCA VERSO LE REGIONALI 2025: SI LAVORA A TRE LISTE CIVICHE IN ATTESA DEI PARTITI

Tre liste civiche piu’ i partiti, almeno quelli che fino ad oggi hanno già dato adesione alla candidatura di Vincenzo De Luca: da Italia Viva al Partito Socialista Italiano per finire ad Azione. E’ questo lo schema al quale lo staff del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sta lavorando per la prossima tornata elettorale per le Regionali dell’Ottobre 2025: con o senza il Pd, con o senza il Campo Largo, la coalizione di De Luca partirà dalle due storiche civiche (De Luca Presidente e Campania Libera) oltre ad una terza che punta a raccogliere adesioni anche tra gli scontenti ed i malpancisti del centro destra (A Testa Alta). Poi, i partiti e quello che le forze politiche riusciranno a mettere insieme perchè non sono poche le difficoltà che Italia Viva ed Azione stanno incontrando per formare liste competitive. Il cammino è ancora lungo, ci sono ancora tante risposte da avere e soprattutto comprendere cosa farà il Partito Democratico di Elly Schlein che, per il momento, sta mantenendo il silenzio sulla delicata questione della Regione Campania.

