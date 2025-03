DE LUCA, VOTO IN EUROPA SU ARMI. IL PRESIDENTE GLISSA SU SPACCATURA PD: “PENSIAMO AI GUAI NOSTRI”

“Limitiamoci ai guai nostri….” Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chi gli chiede un commento sul voto in Europa sul riarmo che ha visto il Pd diviso. “Noi siamo la Regione che ha promosso, unica in Italia, iniziative per la pace dal 28 ottobre del 2022 nell’ indifferenza generale” ha poi aggiunto “Abbiamo appena tenuto un evento nel Duomo di Napoli per chiedere il cessate il fuoco.

La posizione della Regione ‘e’ semplice: Putin è colpevole per quanto riguarda l’ Ucraina ma i Paesi occidentali non sono innocenti perche’ non hanno fatto nulla per prevenire le guerre né in Ucraina né in Medio Oriente. Oggi è tempo di sospendere le guerre con un cessate il fuoco immediato. Poi, si dovrà lavorare ma con più tempo per la pace. Oggi non è possibile”.