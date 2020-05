Al temine di una lunga e complessa attività di verifica delle coperture per i fondi previsti dai 266 articoli del cosiddetto Decreto Rilancio, il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma l’iter per l’attuazione delle norme contenuto nel DL è tutt’altro che concluso.

Secondo quanto contenuto nello stesso Decreto, infatti, sono necessari ben 98 Decreti Attuativi, la cui stesura, adesso, spetterà ai diversi ministeri competenti.