DI MAIO & TABACCI: ECCO IL SIMBOLO DI IMPEGNO CIVICO, IL NUOVO PARTITO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI

E’ stato presentato il logo del nuovo partito IMPEGNO CIVICO, il movimento nato dalla collaborazione tra il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci.

“Impegno civico è un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, che guarda alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC non parla agli estremisti, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no. Saremo moderati e questo sarà un vantaggio”. Lo afferma Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico, nato in partnership con Bruno Tabacci.