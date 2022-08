FISCIANO. SESSA ASSEGNA LA DELEGA ATTRATTIVITA’ E PROMOZIONE TURISTICA AD ALFONSO CAVALIERE

Alfonso Cavaliere, esponente del gruppo NOI PER FISCIANO, da questa mattina, è il consigliere delegato all’attrattività e alla promozione turistica e commerciale del territorio del Comune di Fisciano. Il Sindaco Vincenzo Sessa ha, infatti, firmato il decreto con il quale assegna a Cavaliere le delicate materie.

Alfonso Cavaliere, con le nuove deleghe arrivano anche importanti impegni per il territorio.

“Si tratta, sicuramente, di una materia su cui lavorare, dal momento che, soltanto attraverso un’adeguata promozione territoriale, il nostro Comune può prendere maggiore lustro e visibilità.

Non vogliamo e non possiamo, come ho già detto più volte, restare il paese dormitorio.

Questa delega determinerà un compito non semplice e credo che mi sia stata attribuita perché si tratta di settore che necessita di un supporto maggiore. Sarà sicuramente una sfida avvincente.”

Da consigliere comunale, pero’, tanti provvedimenti richiederanno una stretta collaborazione istituzionale.

“È mia intenzione confrontarmi, immediatamente, con l’assessore al commercio e l’assessore al turismo e agli eventi, due assessorati che si intrecciano in maniera importante con la mia delega, per cercare di lavorare nella stessa direzione per il bene della comunità. C’è tanto da fare!”

Turismo e commercio, oggi possono diventare i punti di partenza per il rilancio economico del Comune di Fisciano.

“Credo che sul turismo occorra in primis riprendere in mano il piano strategico redatto nella precedente consiliatura, uno strumento di programmazione che può essere la base per ottenere dei risultati di lungo periodo. È un lavoro che si è interrotto a causa della pandemia ma che oggi ha necessità di essere ripreso. Si tratta di un piano aperto nel senso che è in continuo aggiornamento e che, oggi, alla luce dei cambiamenti che il covid ha portato, va rivisto e aggiornato. Come gruppo, Noi per Fisciano, stiamo cominciando a pensare a delle proposte per sostenere le attività commerciali da sottoporre dapprima all’assessore al commercio, in uno spirito di collaborazione fattiva, e poi alla II commissione consiliare per allargare il lavoro ed aprire il confronto.”