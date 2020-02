DIREZIONE REGIONALE DEL PD IL 17 SU DE LUCA MA CI SONO LE SUPPLETIVE IL 23 FEBBRAIO

E’ una corsa contro il tempo quella che Vincenzo De Luca vuole chiudere, il prima possibile, per definire, almeno a livello territoriale, ovvero regionale, la ufficializzazione della sua nuova candidatura alla Presidenza della Regione: ecco perchè la data del 17 Febbraio, scelta per la convocazione della Direzione Regionale del Partito Democratico, organismo, in base allo statuto, preposto alla indicazione del nome del candidato alla Presidenza della Regione. L’appuntamento a Napoli è per le 17:00 di lunedi’ 17 Febbraio: alla faccia della scaramanzia, qualcuno potrebbe dire. Altri, invece, a cominciare dai sostenitori di Dema, avrebbero preferito un rinvio al dopo Suppletive, che si terranno a Napoli il 23 Febbraio: solo una settimana di differenza, ma è chiaro, a questo punto, che De Luca vuole fare arrivare al Segretario Nicola Zingaretti il messaggio di un Partito Democratico campano che, a prescindere dalle alleanze, ha già scelto il nome sul quale puntare.

