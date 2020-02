MATTEO SALVINI TORNA IN CAMPANIA IL 18 FEBBRAIO: PRIMO EVENTO PER LE REGIONALI

Matteo Salvini torna in Campania: il prossimo 18 febbraio il leader della Lega sarà a Napoli per la prima manifestazione pubblica in vista delle Regionali della prossima primavera. Per Salvini sarà la prima uscita in Campania dopo l’apertura del tesseramento (14 febbraio), che dovrebbe portare il partito anche alla celebrazione dei congressi regionali e provinciali. Probabile che la fase congressuale si apra solo dopo le Regionali e, dunque, nell’attesa di vedere eletti i nuovi vertici campani e delle province campane della Lega, spetterà al commissario regionale Nicola Molteni redigere le tanto attese liste per il consiglio regionale in Campania. Il parlamentare lombardo, che si tiene in stretto contatto con i commissari provinciali, sta valutando le diverse proposte di candidatura che sono giunte dai diversi territori della Campania.

