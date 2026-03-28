DOMENICO DI GIORGIO ADERISCE A FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Con il riconoscimento del “ Comitato Costituente ” di Futuro Nazionale di M.Pugliano (Sa), arrivato nella giornata di ieri, prende il via una nuova fase politica della mia storia, che ha il piacevole sapore di un “ ritorno alle origini”, quando le scelte politiche erano ancorate a valori di riferimento, che mi hanno accompagnato durate tutta la mia esperienza. Dal Fronte della Gioventù del MSI-DN ad Allenza Nazionale, per poi continuare dopo lo scioglimento di AN, nel PDL, in Forza Italia, ed infine nella LEGA di Salvini, una diaspora cominciata proprio nel mese di marzo del 2009 e durata 17 anni.

Lo scrive, in una nota, l’ex Sindaco di Montecorvino Pugliano Domenico Di Giorgio.

Nessuna recriminazione, anzi, ogni esperienza politica vissuta in questi movimenti, mi ha arricchito, ma, come è facile comprendere, non era, e non poteva essere il mio mondo ideale. Oggi si riparte con questa nuova avventura, che rappresenta per me una straordinaria sfida per il futuro, anche perché : “ Rendere forti i vecchi sogni affinché questo nostro mondo non perda coraggio (Ezra Paund)” oggi più di ieri, diventa un imperativo. Stiamo lavorando già da qualche settimana su tutto il territorio della provincia di Salerno, insieme ai tanti

che hanno salutato con entusiasmo la nascita di Futuro Nazionale, ed a breve faremo un primo punto stampa sul lavoro svolto.