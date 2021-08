DOPO GIUSEPPE CONTE A SALERNO IN ARRIVO ROBERTO SPERANZA PER SOSTENERE ELISABETTA BARONE

Dopo il bagno di folla con l’ex Premier ed ora Capo Politico del M5S Giuseppe Conte, la candidata sindaco di Salerno Elisabetta Barone si prepara a ricevere la visita ed il sostegno di un altro big nazionale: per la prima settimana di settembre, infatti, è in programma l’arrivo a Salerno del Ministro della Salute Roberto Speranza. L’esponente di Leu, da mesi in prima linea per l’emergenza sanitaria, dovrebbe essere a Salerno per sostenere la corsa verso Palazzo di Città di Elisabetta Barone ma anche degli esponenti della Lista Salerno Città Aperta, alla quale sta lavorando, da tempo, il parlamentare di Eboli Federico Conte. Ed a proposito di Conte: secondo le fonti interne al Movimento 5 Stelle non è escluso un secondo tour in città di Giuseppe Conte, convinto di poter ottenere un ottimo risultato, in termini percentuali, sulla lista del M5S.

