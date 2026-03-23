DOPO IL REFERENDUM GIUSEPPE CONTE LANCIA LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PREMIER CENTRO SINISTRA

“Questo” voto “è l’avviso di sfratto a questo governo dopo quattro anni, un segnale forte politico fortissimo”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa nella sede di via Campo Marzio convocata dopo il voto del referendum costituzionale sulla giustizia.

Una candidatura alle primarie? “E’ prematuro, è una decisione che va presa con la mia comunità. Ma sicuramente ci sarà un rappresentante del M5s, se no che primarie sarebbero? Noi saremo protagonisti”. Lo ha detto Giuseppe Conte a La7.