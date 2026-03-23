IN CAMPANIA IL NO AL 65%. IL DATO CHE REPLICA LE REGIONALI 2025, ECCO IL MESSAGGIO DI ROBERTO FICO

Il No stravince in tutta la Regione Campania con una percentuale del 65%, quasi 10 punti superiore alla media nazionale. Un dato che, a favore del centro sinistra, ripresenta il quadro politico delle Regionali di Novembre 2025 e, immediatamente, è arrivato anche il commento del Presidente della Regione Roberto Fico.

“La vittoria al referendum”, scrive il Presidente Fico, ” del No è un segnale chiaro. Un risultato forte e schiacciante, soprattutto in Campania dove oltre il 65% dei cittadini ha respinto la riforma, facendo registrare il dato più alto in Italia per il No.

Il segno di una comunità vigile, consapevole, che non arretra quando si tratta di difendere i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Un risultato figlio di una mobilitazione che ha attraversato i territori e ha contribuito, insieme al percorso politico che stiamo portando avanti, a costruire nel tempo una consapevolezza civica diffusa.

Il dato nazionale di partecipazione conferma l’attenzione dei cittadini su temi così rilevanti.

Tocca a tutti noi continuare a lavorare perché questa partecipazione cresca e si rafforzi in Campania e nel resto d’Italia. Perché la democrazia vive solo se viene esercitata.”