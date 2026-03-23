SALERNO, COMUNALI 2026. ZAMBRANO SARA’ IL CANDIDATO DELL’AREA MODERATA: SABATO LA PRESENTAZIONE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Armando Zambrano sarà il candidato Sindaco dell’area moderata composta da Azione, Casa Riformista, Moderati, Noi di Centro e Forza Italia. L’accordo definitivo è stato raggiunto in mattinata, a Salerno, con l’accettazione della candidatura da parte del professionista salernitano che, con ogni probabilità, sarà presentato alla città ed alla stampa nella giornata di sabato prossimo. Zambrano, con ogni probabilià. potrà contare su quattro liste tra cui Forza Salerno, la civica che presenterà Forza Italia dopo la rottura con il resto del centro destra della Città di Salerno.

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