SALERNO PIANGE LA SCOMPARSA DI GASPARE RUSSO: FU SINDACO E PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Salerno piange Gaspare Russo, che avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 27 aprile. L’avvocato, nativo di Minori, è stato presidente della Regione Campaniasindaco di Salerno, presidente della Camera di Commercio di Salerno e consigliere nazionale delle Ferrovie dello Stato

 

Si è spento nella sua casa-studio di via san Giovanni Bosco. Iscritto alla Democrazia Cristiana, in pochi anni divenne un punto di riferimento dello scudo crociato a Salerno. Si candidò per la prima volta al Consiglio comunale di Salerno nel 1960. Nel settembre del ‘70 diventò sindaco, incarico che mantenne fino al ‘74 quando venne eletto consigliere regionale.

Related Posts

Marzo 22, 2026

COMUNE DI EBOLI. PER LE ELEZIONI 2027 CI SARA’ ANCHE FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Marzo 21, 2026

COMUNE DI SARNO. CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON IL TREKKING TRA STORIA E NATURA

Marzo 20, 2026

QUANDO SALERNO ERA SOCIALISTA: LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GAETANO AMATRUDA