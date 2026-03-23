SALERNO PIANGE LA SCOMPARSA DI GASPARE RUSSO: FU SINDACO E PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Salerno piange Gaspare Russo, che avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 27 aprile. L’avvocato, nativo di Minori, è stato presidente della Regione Campania, sindaco di Salerno, presidente della Camera di Commercio di Salerno e consigliere nazionale delle Ferrovie dello Stato

Si è spento nella sua casa-studio di via san Giovanni Bosco. Iscritto alla Democrazia Cristiana, in pochi anni divenne un punto di riferimento dello scudo crociato a Salerno. Si candidò per la prima volta al Consiglio comunale di Salerno nel 1960. Nel settembre del ‘70 diventò sindaco, incarico che mantenne fino al ‘74 quando venne eletto consigliere regionale.