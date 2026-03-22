PROVINCIA DI SALERNO. GUZZO RISPETTA LA NORMA: ELEZIONI CONVOCATE PER IL 3 O IL 4 MAGGIO

Il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, nel pieno rispetto della norma prevista dalla Legge Delrio, nelle prossime ore firmerà il decreto per la convocazione delle elezioni Provinciali per il solo Presidente, dopo le dimissioni dello scorso febbraio dell’ex Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Con ogni probabilità la data per il voto sarà fissata domenica 3 Maggio o lunedi’ 4 Maggio: alle elezioni provinciali per il nuovo Presidente di Palazzo Sant’Agostino, ovviamente, non potranno partecipare le amministrazioni comunali che, al momento, risultano sciolte e quindi non ci sarà spazio per il Comune di Salerno. Da martedì, poi, una volta firmato e pubblicato il Decreto di Convocazione delle elezioni Provinciali, si aprirà, all’interno dei partiti, il dibattito per la scelta del candidato Presidente che resterà in carica, salvo imprevisti o dimissioni, per i prossimi 4 anni.

Share on: WhatsApp