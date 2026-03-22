REGIONE CAMPANIA. IL CONSIGLIO CONVOCATO GIOVEDI’ 26 MARZO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il Consiglio Regionale della Campania tornerà a riunirsi, questa volta, per la discussione e per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026: la seduta è fissata per giovedi’ 26 Marzo, a partire dalle 11:00, per la tanto attesa riunione del Consiglio che, salvo clamorosi colpi di scena, metterà fine all’esercizio provvisorio nel quale la Regione di Roberto Fico si trova dal 1 Gennaio del 2026.

I lavori preparatori delle Commissioni, a partire da quella Bilancio, sono stati molto rapidi, come anche le audizioni delle parti sociali, per l’approvazione del primo bilancio firmato dal Presidente Roberto Fico che, già a metà maggio, dovrebbe portare alcuni correttivi allo strumento di pianificazione economica e finanziaria.

Related Posts

Marzo 22, 2026

SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA (AVANTI PSI): “PRONTI A REALIZZARE I NOSTRI PROGETTI”

Marzo 22, 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA. IN CAMPANIA ALLE 12:00 AFFLUENZA AL 10,96%, MEDIA NAZIONALE DEL 14,92%

Marzo 21, 2026

COMUNALI 2026. LO STRAPPO DI FORZA ITALIA A SALERNO ED AVELLINO: “VERSO UN’AREA MODERATA”