REGIONE CAMPANIA. IL CONSIGLIO CONVOCATO GIOVEDI’ 26 MARZO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il Consiglio Regionale della Campania tornerà a riunirsi, questa volta, per la discussione e per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026: la seduta è fissata per giovedi’ 26 Marzo, a partire dalle 11:00, per la tanto attesa riunione del Consiglio che, salvo clamorosi colpi di scena, metterà fine all’esercizio provvisorio nel quale la Regione di Roberto Fico si trova dal 1 Gennaio del 2026.
I lavori preparatori delle Commissioni, a partire da quella Bilancio, sono stati molto rapidi, come anche le audizioni delle parti sociali, per l’approvazione del primo bilancio firmato dal Presidente Roberto Fico che, già a metà maggio, dovrebbe portare alcuni correttivi allo strumento di pianificazione economica e finanziaria.