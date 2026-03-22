COMUNE DI EBOLI. PER LE ELEZIONI 2027 CI SARA’ ANCHE FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Futuro Nazionale anche ad Eboli trova casa, il programma e le idee del Generale Roberto Vannacci trovano terreno in cui mettere radici e crescere.

Futuro Nazionale diventa cassa di risonanza e solida base di valori che contraddistinguono i fondatori del Comitato Costituente di Eboli 283 da sempre: una politica che é idea che si fa azione concreta per il territorio e per i cittadini, che scende in piazza nei quartieri per far sentire la voce di chi è inascoltato, quella politica che è difesa della Patria e del Popolo sempre e mai un buon affare o un lavoro da tramandare di padre in figlio, una politica, insomma, che non si chiude nelle stanze per spartirsi fette di potere ma che scende in strada fra la gente.

Il Comitato Costituente di Eboli, forte di competenza passione e attività concreta sul territorio, é pronta a lavorare perché Eboli e gli Ebolitani non debbano sacrificare il futuro dei loro figli per gli interessi di pochi. Siamo pronti a lavorare, a mettere in campo forze, a promuovere iniziative ma, soprattutto, ad accogliere chi vorrà essere risorsa per la Nostra Città, troppo a lungo delusa e mortificata e dimenticata dalla Politica.

Il nostro Comitato Costituente vuole rivolgersi e aprirsi soprattutto ai giovani: Politica é fare il bene della comunità e soltanto in un Paese in cui un Popolo può difendere la propria cultura e le proprie tradizioni, può vivere una vita con la promessa della giusta dignità, in cui c’è la certezza dei diritti ma anche dei doveri, i nostri figli, i Giovani Italiani, potranno avere un futuro.

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