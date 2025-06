DUE ANNI SENZA SILVIO BERLUSCONI: IL RICORDO DEL LEADER DI FORZA ITALIA

“Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, ma il suo pensiero, la sua visione politica e il suo straordinario carisma continuano a guidare l’azione di Forza Italia, anche nella nostra provincia.

Berlusconi non è stato soltanto il fondatore del nostro movimento: è stato l’uomo che ha rivoluzionato la politica italiana, portando il centrodestra al governo, offrendo agli italiani una visione moderna, liberale e riformista del Paese. Con lui si è affermata un’idea nuova di leadership, basata sul coraggio, sulla libertà, sull’impresa e sulla centralità della persona.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Salerno di Forza Italia.

A Salerno e in Campania il suo messaggio continua ad essere attuale e necessario. La sua eredità ci sprona ogni giorno a lavorare con responsabilità, coerenza e passione per costruire un’alternativa seria e credibile al centrosinistra e per offrire ai cittadini una politica fatta di proposte, non di slogan.

In questi due anni, sotto la guida del nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, stiamo rafforzando la presenza del partito nei territori e preparando una nuova classe dirigente che sappia coniugare i valori fondanti di Forza Italia con le esigenze di un’Italia che cambia.

Il nostro impegno è quello di non disperdere quanto Silvio Berlusconi ha costruito con intelligenza, visione e amore per il suo Paese. A lui va oggi, come sempre, il nostro ricordo, la nostra gratitudine e la promessa di continuare a camminare sulla strada che ci ha indicato.