REGIONALI IN CAMPANIA. TAJANI INSISTE: “UN CIVICO PER LA CANDIDATURA A PRESIDENTE”

Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani continua a portare avanti la linea del candidato civico per la Presidenza della Regione Campania.

“Credo che in Campania si debba puntare su una scelta civica”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa alla sede del partito delle prossime elezioni Regionali e amministrative. “Bisogna aggregare – ha osservato – e non sempre gli uomini di partito riescono a farlo. A me interessa vincere, non mettere una bandierina”. Lo stesso, a suo avviso, ha detto, vale per Milano. “Credo che in Campania e a Milano – ha osservato – per vincere si possa puntare su un nome civico”. (ANSA).