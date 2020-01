EBOLI, COMUNALI 2020. MDP-ARTICOLO 1 LANCIA LA SFIDA PER LA CARICA DI SINDACO

Il Capogruppo Consiliare MDP-LEU Antonio Conte dichiara: ” dopo le criticità della nostra Città che abbiamo pubblicato e diffuso qualche giorno fa, abbiamo elaborato una proposta programmatica che discuteremo con i Cittadini venerdì 24 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Convegni dell’ HOTEL GRAZIA.

E’ una nostra elaborazione per aprire un confronto concreto e produttivo con altre forze politiche con le associazioni e con i cittadini in vista delle elezioni comunali.

Naturalmente siamo pronti a qualunque integrazione o suggerimento affinché si possa trovare la giusta sintesi per un’ alleanza, la più ampia possibile, per battere l’attuale Sindaco e la sua maggioranza privi di idee e programmi per la nostra Città.

Bisogna cambiare, mettendo in campo una nuova classe dirigente, con un programma credibile e realizzabile al fine di rilanciare Eboli e il nostro territorio in una dimensione moderna, riprendendo il ruolo di Comune capofila della Valle del Sele sul piano economico, sociale, politico e culturale”.