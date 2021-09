EBOLI, COMUNALI 2021. TRA UNA SETTIMANA AL VOTO PER DECIDERE IL DOPO CARIELLO

C’è grande incertezza sull’esito delle elezioni comunali di Eboli: ad appena un anno dal voto amministrativo del 2020, i cittadini del comune della Piana del Sele sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed eleggere il consiglio comunale, in un clima circondato da un alone di mistero sull’esito del voto. Chiaro, diciamo pure chiarissimo, che nessuno dei candidati alla carica di Sindaco riuscirà ad ottenere il 50% piu’ uno dei voti al primo turno: lo dicono i numeri delle forze in campo che, in parte, sembrano equipararsi per la capacità di attrarre il consenso degli elettori. Ad Eboli, poi, ha prevalso la tattica, proprio per la grande incertezza che circonda l’esito del primo turno di domenica 4 e lunedi’ 4 ottobre: insomma, tutti coperti e, soprattutto, tutti – o quasi – corretti con gli avversari che potrebbero diventare alleati al ballottaggio.

Share on: WhatsApp