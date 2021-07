EBOLI. COSIMO PIO DI BENEDETTO PRESENTA LA LISTA “SIAMO EBOLI”

Si è svolta ieri sera, alla presenza di ex amministratori locali, candidati al consiglio comunale, professionisti e simpatizzanti la conferenza stampa di presentazione della lista SìAmoEboli una aggregazione civica a supporto della candidatura dell’avvocato Cosimo Pio Di Benedetto a Sindaco della Città di Eboli.

L’incontro con la stampa, che è stata anche occasione per inaugurare la nuova sede elettorale di via Giacomo Matteotti n.9, è stato introdotto dal coordinatore della lista Michele Melillo il quale, presentando le

idee programmatiche del sodalizio si è soffermato sulla volontà di molti di contribuire al progetto con entusiasmo, idee, competenza e professionalità.

“L’incontro di questa sera è solo il primo pubblico appuntamento che la nostra lista ha inteso organizzare dando il via, ufficialmente, a quella che sarà un’altra bella avventura elettorale che da qui e per qualche mese ci vedrà impegnati e che intendiamo portare avanti seguendo sempre e ancora quelli che sono i principi di correttezza, compostezza, educazione e garbo. Abbiamo deciso di sostenere la candidatura a Sindaco di Eboli dell’avvocato Cosimo Pio Di Benedetto – ha detto Michele Melillo – perché abbiamo ritenuto sin da subito che fosse l’unica

persona in grado di continuare a lavorare facendo il bene della nostra Città, per la grande professionalità che lo contraddistingue e per la grande competenza politica, amministrativa che ha sempre dimostrato di avere”.

SìAmoEboli annovera nelle sue fila uomini e donne che hanno inteso scendere in campo per il bene comune e rinnovare il proprio impegno per la Città.

Filomena Rosamilia, prima donna Presidente del Consiglio Comunale nella storia della Città di Eboli, ha portato il suo saluto ai presenti. “Con tutta la coalizione civica a sostegno della candidatura di Cosimo Pio Di Benedetto Sindaco di Eboli – ha detto l’ex Presidente del Consiglio Comunale, Rosamilia – siamo a lavoro da diversi mesi, con entusiasmo e passione, caratteristiche che ci contraddistinguono. Non abbiamo avuto mai alcun dubbio: proseguire il nostro lavoro per il bene della nostra amata Città è sempre stata una nostra prerogativa. E insieme al nostro candidato sindaco andiamo avanti convinti e consapevoli che gli ebolitani sapranno riconoscere l’amore che ci anima e la passione che c’è in tutto ciò che facciamo”.

La presentazione si è conclusa con un intervento di Cosimo Pio Di

Benedetto. “Sono emozionato e non posso nasconderlo. La presentazione

della lista SìAmoEboli e l’apertura di una nuova sede elettorale ci

danno contezza del fatto che ufficialmente siamo entrati nel vivo di una

nuova, entusiasmante, campagna elettorale. Ringrazio quanti hanno voluto

che fossi io il candidato sindaco e quanti ogni giorno continuano a

sostenere questo meraviglioso progetto politico con grande

partecipazione e tanto entusiasmo – ha detto Di Benedetto -. Stasera,

tra le altre cose si è parlato di sociale, di transizione digitale, di

infrastrutture, di sviluppo del territorio e concretizzazione di

progetti importanti già cantierizzati. Ebbene, con gli amici di

SìAmoEboli e insieme ai componenti delle liste Punto su Eboli e

LiberaMente sono convinto di riuscire a dare quelle ulteriori risposte

che la Città attende. Sono certo che prezioso sarà il supporto e il

sostegno di ognuno, impegnato a vario titolo”.

Con la presentazione di SìAmoEboli si apre ufficialmente la campagna

elettorale per le elezioni amministrative del prossimo autunno della

coalizione civica a sostegno di Cosimo Pio Di Benedetto candidato

sindaco di Eboli.