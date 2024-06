ECOAMBIENTE SALERNO. ELETTO IL NUOVO CDA: IL COMMERCIALISTA CIANCIO PRESIDENTE DELL’ENTE

Questa mattina si è svolta l’assemblea dei soci di EcoAmbiente Spa, in seguito alle dimissioni del presidente Vincenzo Petrosino e dei componenti del CdA Andrea Lembo e Giusy Fiore. Al loro posto subentrano, in qualità di presidente, Nicola Ciancio e come componenti del Consiglio di Amministrazione Enrico Rocco e Lorenza Scaperrotta.

Insieme a Nicola Ciancio ci saranno l’ex consigliere comunale di Baronissi Enrico Rocco e l’avvocato Lorenza Scaperrotta, originaria di Avellino ma, da tempo, residente a Salerno.