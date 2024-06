ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA VA AL PRIDE ? CAMBIO DI ROTTA PER SEGUIRE ELLY SCHLEIN”

“Esattamente una settimana fa mi ero soffermato sulla presenza di De Luca alla manifestazione della Schlein anticipando anche la probabile partecipazione del governatore campano al gay pride di Napoli proprio per mettere in evidenza la completa sudditanza al suo senso dell’opportunismo dopo che per lui le elezioni europee sono andate nel peggiore dei modi. Ebbene, come avevo previsto, De Luca sarà al gay pride della città partenopea. L’ennesima dimostrazione di come il lupo è diventato pecora. Per pietire una ricandidatura e’ pronto a tutto, facendo tesoro del motto di colui che disse se le mie idee non vi piacciono posso sempre cambiarle. Governatore, un minimo di dignità!”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

